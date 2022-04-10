中職／「哈總」督軍1局可不可行？ 丘昌榮：昨天要註冊

富邦悍將隊今天主場賽事邀情藝人庾澄慶開球，將與總教練丘昌榮來場真假哈林同框的畫面，丘總賽前也分享過去被誤認的經驗。

丘昌榮因長相與庾澄慶有幾分神似，過去就常被開玩笑喊作「哈林哥」、「哈總」，今年是他掌悍將兵符第一年，球團也大玩創意，今天找來庾澄慶開球，正版庾澄慶將和丘總在棒球場首度同台合體，同框畫面讓外界超期待。

丘總表示，這也是他第一次看到庾澄慶本人，他自己是納悶「有很像嗎？他帥多了吧？你們覺得有像嗎？」

他透露，人生中第一次聽到別人說他像庾澄慶，應該是國中時，後來有很長一段時間沒聽過，「後來在20幾歲時吧！有一次出去吃飯時，上廁所碰到路人問『你也來這邊吃飯喔？』以為我是唱歌的。」

媒體開玩笑，應該讓庾澄慶來督軍1局，說不定球迷不會發現，丘總笑答：「沒有註冊啊！昨天就應該要先註冊，你們昨天沒提到。」