中職／陳晨威兩數據衝第一 曾豪駒期待更多穩定打者

樂天桃猿隊陳晨威今年開季猛打，4場比賽敲出9支安打、打擊率6成43，兩項數據都暫居聯盟第一，總教練曾豪駒認為，球隊能夠有更多穩定的打者，是正向的發展。

中職過去6年打擊王獎項有5次是由猿隊球員包辦，王柏融在2016、2017年連續得獎，陳俊秀則在2018年、2021年兩度拿下，2019年是林立，只有在2020年被統一獅隊陳傑憲中斷。

強悍的打擊是近年桃猿隊被冠上「暴力猿」的原因，曾豪駒表示，追求確實擊球是球隊一貫的方針，有更多的穩定打者在陣中，對於球隊是正面的。

今年猿隊多了陳晨威強勢問鼎打擊王，開季連4場敲安，其中兩場3安猛打賞的打數剛好串連，連6打數敲安創下個人新高，中職最高是2014年義大犀牛隊林益全連10打數安打，隊史最多則是林智勝在2011年創下的連9打數安打。

猿隊目前敲出3轟，在五隊中排不進前段班，不過長打率0.472排第一，這3轟來自林立、林承飛、梁家榮，中心棒次打擊相對來說還在加溫。

曾豪駒表示：「主力打者還在調整中，前、後段棒次可以比較快抓到，是因為了解自己的角色，專注在掌握擊球上。」