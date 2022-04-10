中職／蛤我跳完了欸…陳重廷消失的MVP 最可惜一件事
中職前天賽後發生錯頒單場MVP的烏龍，苦主陳重廷賽後就收到道歉，他不在意，但有一件事讓他直嘆好可惜，就是好想看胡金龍跳舞。
統一獅隊8日在澄清湖棒球場打到延長10局贏球，胡金龍先敲追平陽春砲，陳重廷則是掃出再見安打，當天賽後錯頒單場MVP，陳重廷站上頒獎台，感言講了，舞也跳了，但聯盟隨後更正MVP真正得主是胡金龍，烏龍場面讓球迷都幫他哀嚎：「幫重廷哭哭」、「弟弟還代跳舞」。
陳重廷透露，當天頒完獎後就知道頒錯，主持人也趕緊跟他道歉，「錯了就錯了，也不能怎麼辦，是不會覺得傻眼，但沒看到學長跳舞比較可惜。」
他笑說，當天一被知會MVP其實是胡金龍，「我的反應就是，『蛤？我跳完了欸！』。」
獅隊主場的單場MVP獎品包括和牛招待券，球迷關心他的和牛還吃不吃得到，陳重廷說自己沒去問，也不知道還有沒有。被起鬨去跟胡金龍要，陳重廷一口說好，「學長應該覺得沒關係。」
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