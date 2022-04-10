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中職／悍將第2位洋投加入戰線 威迪茲先從中繼出發

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導

富邦悍將隊今天終於迎來第2位洋投，將威迪茲升上一軍，先從中繼出發，剛好支援本周過度消耗的牛棚，悍將下周僅3場比賽，原則上不會看到威迪茲先發出賽。

威迪茲去年以「華德茲」之名效力中信兄弟隊，儘管季末才抵台，但正好扮演兄弟奪冠的最後一塊拼圖，在總冠軍賽第4戰先發封鎖統一獅隊，成為封王戰的勝利投手。

威迪茲8日先在二軍出賽，用24球，回報教練團狀況已經OK，悍將今天將他升上一軍，計畫中繼登板。

威迪茲表示，原本計畫是下周上一軍，但他目前準備狀況已經沒有問題，向教練團表達可以投，教練團詢問能否從中繼出發，「不管賦予什麼角色，都會全力配合。」

悍將下周就有遭遇兄弟的比賽，威迪茲有機會一會前東家，被問到最想對決的兄弟打者，威迪茲不願點名任何一名打者，「不管對手是誰，拿起球棒後，每位打者都是一樣難纏，每隊也都有各自厲害的地方，上了場就會用一樣的心態對決。」

牛棚 富邦悍將

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