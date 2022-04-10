中職／胡金龍相隔658天新莊出賽 「不要再說什麼復仇」

脫下富邦悍將隊球衣後，胡金龍今天首度回到新莊球場作戰，擔任先發第5棒、左外野手，對戰前東家富邦悍將隊，他的心情很平常，「就是比賽而已，不要再說什麼復仇，沒有要復仇。」

獅隊今天遠征新莊，話題人物當然是胡金龍，過去身為悍將球星，效力9年、出賽8季，生涯共在新莊出賽210場，累積878打席、804打數，繳出打擊率3成51、282支安打、21轟。

胡金龍前一次在新莊出賽為2020年6月21日，4天後就被爆出爭議發言，此後遭到悍將冷處理，去年季後轉戰獅隊延續職棒生涯，今天以客隊選手的身分再次踏進新莊，悍將陣營仍有不少過去戰友，倒是教練團多了幾張新面孔，總教練也從洪一中換成了丘昌榮。

相隔658天，再度於新莊球場出賽，胡金龍的心情很平常，「不會有情緒的起伏，大家都合作很久，沒有什麼不好的。就是比賽而已，不要再說什麼復仇，沒有要復仇，不要再復仇者聯盟，真的是無聊死了。」

胡金龍8日在澄清湖球場開轟，披上獅隊戰砲首戰就證明身手仍在，當天的全壘打舞蹈以高爾夫推桿為靈感，他解釋：「是Par4的320碼洞，旗桿邊的推桿。」至於下一次開轟準備了什麼？他說：「不能講，透露就不好玩了，應該會每次都不一樣吧！」