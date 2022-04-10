中職／蔣智賢遭酸民留言侮辱「不忍了」 發文回擊：別秀下限
富邦悍將開季陷入低潮，目前戰績1勝4敗墊底，蔣智賢的臉書遭酸民以不雅字眼留言謾罵，對此，蔣智賢昨天（9日）深夜「不忍了」，發文回擊：「不要秀下限。」
蔣智賢本季目前為止出賽4場，6打數1安打、吞下2K，打擊率.167，他在昨8局下、兩人出局滿壘情況上場代打未建功，有不理性網友因此在蔣智賢臉書謾罵「在爛什麼」、「二軍咖」等侮辱性字眼。
蔣智賢臉書粉專昨晚發文回擊，球賽有贏有輸，球員都希望自己的努力被看見，也希望球迷多多鼓勵，「每一個失敗的打席有很多種可能性，往往不是我們單方面的想像，不能因為輸球、三振，就抹滅球員日曬雨淋不斷練習的每一天。」
文章提及，粉絲團的用意是讓球迷了解球員的狀況、傳達鼓勵的訊息，而非用難聽的言詞傷害人，希望球迷將心比心，他也強調可以批評檢討，但不要人身攻擊，「你不喜歡別人對你說粗話，相對的也不要秀自己的下限。」
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