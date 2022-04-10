快訊

單日本土恐破萬？醫估17天 示警中南部恐挺不住

中職／獅隊再少1帥 蘇智傑髕骨骨裂脫離戰線

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊蘇智傑。圖／聯合報系資料照
統一獅隊蘇智傑。圖／聯合報系資料照

統一獅隊再出現重大傷兵，蘇智傑自打球造成左髕骨骨裂，確定要脫離戰線不短時間，總教練林岳平坦言：「現在無法預期歸隊時間」，他寄望年輕選手能撐住戰局，不寄望打出和「雙鬼」同等的成績，但希望他們能撐住戰局於不墜。

獅隊8日辛苦打到延長10局以9：8擊敗樂天桃猿隊，比賽中傷了兩名強打，洋砲羅薩在跑壘時拉傷左小腿，蘇智傑則被自打球擊中左膝，雙雙提前退場。

餅總今天帶來壞消息，「智傑要離開戰線了，現在無法預估要多久，也許要一段時間。」至於是否上半季報銷？林岳平直言：「是骨裂欸！」

蘇智傑是否動刀尚未定案，將在明天看醫生後評估。

獅隊今天拉上羅暐傑，安排胡金龍守左外野。外野三帥少了兩帥怎麼辦？林岳平說：「年輕人要想盡辦法，在智傑、安可不在時，替補的人怎麼創造價值，不寄望他們打出一樣的成績，但期望可以不讓這支球隊掉下來。」

羅薩則為拉傷，先觀察幾天看看，若評估需要休息較久再降下二軍。

林岳平 蘇智傑 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／胡金龍解凍首場安啦！10局下轟陽春砲

中職／「開心」恩人來開球 林岳平親自接補

中職／獅隊外野三帥缺一 林岳平很苦惱：湊齊就冠軍啦

中職／獅隊開季先發全本土應戰 期待布雷克快歸隊

相關新聞

中職／劉基鴻開轟又美技 葉總讚：守備進步多

味全龍隊今天延長賽10局打完以3：2擊敗富邦悍將隊，龍狀元劉基鴻第1個打席轟回球隊第1分，10局下更有美技演出，打守兩端...

中職／蔣少宏10局勝利安打 龍延長賽勝悍將

葉君璋與丘昌榮兩位教頭的首次好友對決，沒那麼容易分出勝負，戰局兩度打平，新莊球場連兩天上演延長賽，昨天富邦悍將隊有陽耀勳...

中職／獅隊再少1帥 蘇智傑髕骨骨裂脫離戰線

統一獅隊再出現重大傷兵，蘇智傑自打球造成左髕骨骨裂，確定要脫離戰線不短時間，總教練林岳平坦言：「現在無法預期歸隊時間」，...

中職／徐若熙又傷 葉總：SOP不周全

中職開季一周，味全龍隊去年兩大王牌投手都還沒亮相，王維中壓在15日主場開幕戰先發，不過少年強投徐若熙韌帶輕微撕裂，要休2...

中職／「大師兄」傳功 小龍進化

味全龍隊去年上半季是各隊進補對象，但昨晚在延長賽以3：2擊敗富邦悍將隊，與樂天桃猿隊以3勝1敗在上半季並列領先，小龍的快...

中職／2次不死三振堆壘包 捕手蔣少宏敲超前安回報

味全龍隊先發投手布里悍6局失1分的好投，加上劉基鴻開轟，一度取得領先，雖然8局後援投手呂偉晟控球失準被追平，但靠著10局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。