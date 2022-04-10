中職／獅隊再少1帥 蘇智傑髕骨骨裂脫離戰線
統一獅隊再出現重大傷兵，蘇智傑自打球造成左髕骨骨裂，確定要脫離戰線不短時間，總教練林岳平坦言：「現在無法預期歸隊時間」，他寄望年輕選手能撐住戰局，不寄望打出和「雙鬼」同等的成績，但希望他們能撐住戰局於不墜。
獅隊8日辛苦打到延長10局以9：8擊敗樂天桃猿隊，比賽中傷了兩名強打，洋砲羅薩在跑壘時拉傷左小腿，蘇智傑則被自打球擊中左膝，雙雙提前退場。
餅總今天帶來壞消息，「智傑要離開戰線了，現在無法預估要多久，也許要一段時間。」至於是否上半季報銷？林岳平直言：「是骨裂欸！」
蘇智傑是否動刀尚未定案，將在明天看醫生後評估。
獅隊今天拉上羅暐傑，安排胡金龍守左外野。外野三帥少了兩帥怎麼辦？林岳平說：「年輕人要想盡辦法，在智傑、安可不在時，替補的人怎麼創造價值，不寄望他們打出一樣的成績，但期望可以不讓這支球隊掉下來。」
羅薩則為拉傷，先觀察幾天看看，若評估需要休息較久再降下二軍。
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