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中職／2次不死三振堆壘包 捕手蔣少宏敲超前安回報
味全龍隊先發投手布里悍6局失1分的好投，加上劉基鴻開轟，一度取得領先，雖然8局後援投手呂偉晟控球失準被追平，但靠著10局上捕手蔣少宏安打敲回超前分，以3：2擊敗富邦悍將隊。
龍隊2：1的領先，在8局下因呂偉晟在二壘有人、2出局後，連投3個保送被追平，總教練葉君璋表示，呂偉晟投得不算不好，只是太過謹慎，反而造成自己困擾，這也需要經驗學習。
雙方打進延長賽，10局上富邦由王尉永登板中繼，李凱威在1出局後敲出二壘打，蔣少宏也出棒打穿內野，攻下致勝分，他表示：「印象中自己對王尉永打不好，那一個打席沒想太多，可以揮擊的位置就出棒。」
蔣少宏在這支關鍵安打前，有兩次沒擋好、沒傳好，導致不死三振，葉總說他「太亢奮」，蔣少宏則說自己是太緊張，「自己影響自己，有點綁手綁腳。」
味全開季打完4場，以3勝1敗與樂天桃猿隊並列第一，蔣少宏表示：「大家知道怎麼比賽，全隊都往好的方向前進，（林）智勝進來之後，會不斷的鼓勵我們、帶動後輩，對我們幫助很大。」
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