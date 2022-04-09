快訊

烏克蘭富豪驚覺俄軍藏身自家豪宅 「報告座標」全殲滅

美國防部兵棋推演中共犯台 四種不同場景定輸贏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／2次不死三振堆壘包 捕手蔣少宏敲超前安回報

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
味全龍隊捕手蔣少宏。圖／味全龍隊提供
味全龍隊捕手蔣少宏。圖／味全龍隊提供

味全龍隊先發投手布里悍6局失1分的好投，加上劉基鴻開轟，一度取得領先，雖然8局後援投手呂偉晟控球失準被追平，但靠著10局上捕手蔣少宏安打敲回超前分，以3：2擊敗富邦悍將隊。

龍隊2：1的領先，在8局下因呂偉晟在二壘有人、2出局後，連投3個保送被追平，總教練葉君璋表示，呂偉晟投得不算不好，只是太過謹慎，反而造成自己困擾，這也需要經驗學習。

雙方打進延長賽，10局上富邦由王尉永登板中繼，李凱威在1出局後敲出二壘打，蔣少宏也出棒打穿內野，攻下致勝分，他表示：「印象中自己對王尉永打不好，那一個打席沒想太多，可以揮擊的位置就出棒。」

蔣少宏在這支關鍵安打前，有兩次沒擋好、沒傳好，導致不死三振，葉總說他「太亢奮」，蔣少宏則說自己是太緊張，「自己影響自己，有點綁手綁腳。」

味全開季打完4場，以3勝1敗與樂天桃猿隊並列第一，蔣少宏表示：「大家知道怎麼比賽，全隊都往好的方向前進，（林）智勝進來之後，會不斷的鼓勵我們、帶動後輩，對我們幫助很大。」

蔣少宏 樂天桃猿 味全龍

延伸閱讀

中職／劉基鴻開轟又美技 葉總讚：守備進步多

中職／蔣少宏10局勝利安打 龍延長賽勝悍將

中職／味全迎來林智勝如蛟龍得水 5搶3有望晉身奪冠行列

中職／龍隊薪情壓線放榜 郭天信衝25萬全隊漲幅最高

相關新聞

中職／強化肌肉取代開刀 葉總預估徐若熙要休2到3個月

味全龍隊少年強投徐若熙何時歸隊？總教練葉君璋評估，大概需要2、3個月強化肌肉，去支撐受傷的手肘韌帶，但不會選擇開刀一途。

中職／王維中主場開幕戰投幾局？葉總舉大谷翔平為例

「龍王」王維中今天在二軍出賽，先發5局失2分（1責失），味全龍隊一軍總教練葉君璋表示，王維中投球狀況逐漸進步，只要今天投...

中職／霸林爵8局無失分7K 桃猿完封兄弟

本季初登板就油門催到底，樂天桃猿隊先發投手霸林爵今晚面對中信兄弟隊，用102球投8局無失分，讓牛棚獲得喘息，加上林承飛陽...

中職／味全新洋砲鈦龍首戰 看情蒐先做好功課

味全龍隊新洋砲鈦龍今天「開箱」，在新莊棒球場面對富邦悍將隊之戰擔任先發三棒、左外野手，面對首場比賽他要專注「享受比賽」，...

中職／真兄弟對決 岳少華不敢看岳東華

中華職棒昨晚上演史上第6次的「兄弟檔」投打對決，富邦悍將隊投手岳少華對上中信兄弟隊內野手岳東華，這也是「岳家三兄弟」生涯...

中職／劉基鴻開轟又美技 葉總讚：守備進步多

味全龍隊今天延長賽10局打完以3：2擊敗富邦悍將隊，龍狀元劉基鴻第1個打席轟回球隊第1分，10局下更有美技演出，打守兩端...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。