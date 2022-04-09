中職／劉基鴻開轟又美技 葉總讚：守備進步多

味全龍隊今天延長賽10局打完以3：2擊敗富邦悍將隊，龍狀元劉基鴻第1個打席轟回球隊第1分，10局下更有美技演出，打守兩端的好表現，讓總教練葉君璋大大稱讚「努力有反映出來」。

劉基鴻今年前2場一共8打數未敲安，今天在2局上從陳仕朋手中敲出的陽春砲，是個人本季首轟，也是首安，他對於安打來得晚並不擔心，「前幾場也有幾次打得不錯，按照自己的設定去打，安打出來只是結果而已」。

除了這一轟，10局下他更攔下高國麟敲出的強勁三壘滾地球，快傳一壘完成刺殺，總教練葉君璋也說：「對基鴻本來就期待他未來能打出一片天，但守備進步滿多的，春訓的努力有反映出來。」

劉基鴻去年季末被觸身球打到骨裂，也影響到今年春訓進度，打擊練習缺的量，他用守備練習補起來，呈現在比賽中，劉基鴻說：「就是用（練習）量去壓下緊張。」

這是劉基鴻生涯第4轟，去年生涯首轟苦主也是陳仕朋，但他認為只是剛好，那時候因為先2壞球，所以可以設定好自己的策略，等到要的球進來，「就全力揮」。