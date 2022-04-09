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中職／蔣少宏10局勝利安打 龍延長賽勝悍將
葉君璋與丘昌榮兩位教頭的首次好友對決，沒那麼容易分出勝負，戰局兩度打平，新莊球場連兩天上演延長賽，昨天富邦悍將隊有陽耀勳當英雄，今天是味全龍隊蔣少宏在10局上敲出超前安，由龍隊以3：2帶走勝利。
龍隊在2局上先馳得點，2出局後劉基鴻將悍將隊先發投手陳仕朋的球掃出左外野大牆，這發陽春砲為龍隊取得領先，終結開季8打數未敲安，首安即首轟。
3局下悍將隊還以顏色，王正棠的二壘打將比數追平；4局上龍隊陳品捷在1出局後敲出深遠飛球，1分打點二壘打再次要回領先。
不過8局下龍隊牛棚出狀況，呂偉晟在二壘有人2出局後，連投3次保送，奉送對手1分，比賽又回到原點，兩隊就以2：2進入延長賽。
10局上味全龍隊靠著李凱威的二壘打攻占得點圈，下一棒蔣少宏馬上接力敲出一壘打，送回超前分。
龍隊先發投手布里悍6局被敲6支安打，失1分，另投出8次三振、3次四壞，好投最終無關勝敗；悍將隊土投陳仕朋表現也不落人後，本季初登板6局失2分的優質先發，被敲5支安打，另有7次三振、3次四壞。
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