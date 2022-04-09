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中職／霸林爵8局無失分7K 桃猿完封兄弟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊投手霸林爵。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊投手霸林爵。圖／樂天桃猿隊提供

本季初登板就油門催到底，樂天桃猿隊先發投手霸林爵今晚面對中信兄弟隊，用102球投8局無失分，讓牛棚獲得喘息，加上林承飛陽春砲贊助，以2：0拿下勝利。

霸林爵開局就很順，前5局僅被許基宏敲出1支安打，6局雖然出現第2支安打，但也用雙殺迅速化解攻勢，8局投完用球數剛剛過百，但教練團決定讓他退場休息，無緣挑戰完封，總計被敲4支安打，另有7次三振、沒有保送。

霸林爵去年9月26日曾投出完封，苦主是味全龍隊，當時用120球完投9局，被敲5支安打，另有12次三振、1次四壞保送，也是個人生涯第二場完封勝。

猿隊打線在5局下打破平手僵局，林承飛面對象魔力敲出本季首轟，也是一發陽春砲，隨後靠著失誤、安打攻占一、三壘，林立的二壘打敲回第2分。

猿隊昨天才在澄清湖球場經歷一場10局的延長大戰，最後以8：9輸給統一獅隊，動用5名牛棚投手，豪勁、陳禹勳、朱俊祥都已連兩天登板，霸林爵今天的表現減輕牛棚很大負擔。

豪勁在9局繼續上場，連3天登板的結果，雖然一開始被敲安，但接下來連抓3個出局數，包括2次三振，守住勝利也收下救援成功。

霸林爵 樂天桃猿 中信兄弟

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