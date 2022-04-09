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中職／真兄弟對決 岳少華不敢看岳東華

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊岳少華（右）。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊岳少華（右）。記者蘇志畬／攝影

中華職棒昨晚上演史上第6次的「兄弟檔」投打對決，富邦悍將隊投手岳少華對上中信兄弟隊內野手岳東華，這也是「岳家三兄弟」生涯首次對決，結果由岳少華勝出，三振掉大哥，不過岳少華全程不敢對到眼，就怕笑場。

中職過去有過兄弟象隊大羅曼對統一獅隊小羅曼（1990年）、味全龍隊林琨瑋對三商虎隊林琨瀚（1995年）、2003年誠泰太陽隊蔡士勤對第一金剛隊蔡士凡，而兄弟象羅國華更曾在2013年先對過義大犀牛隊高國輝，2014年再對獅隊羅國龍。

昨天岳少華在7局上登板，原本不會對到岳東華，但因被敲2支安打加上野手失誤，投了6個人次，最後一個面對的就是岳東華，最後用三振解決大哥。

岳少華面對岳東華時全程板著臉孔、很有殺氣，岳東華倒是時不時露出微笑，岳少華說：「我沒注意他的表情耶，因為都專心在看捕手，刻意不去看他，看了一定笑出來，但他一定要看我。」

賽後岳少華也接到大哥來電，岳東華不服輸故意說：「讓你的啦。」不過岳少華先幫大哥澄清：「他還是有認真打。」而岳少華自己面對到親兄弟也是明算帳，未來無論遇到東華或小弟政華，「不會想著三振，而是讓他們打不好」。

岳東華 富邦悍將 統一獅

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