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中職／味全新洋砲鈦龍首戰 看情蒐先做好功課

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
味全龍隊新洋砲鈦龍在新莊棒球場迎接首次出賽。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊新洋砲鈦龍在新莊棒球場迎接首次出賽。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊新洋砲鈦龍今天「開箱」，在新莊棒球場面對富邦悍將隊之戰擔任先發三棒、左外野手，面對首場比賽他要專注「享受比賽」，至於是否準備好，就讓比賽成績來證明。

鈦龍先前在二軍已出賽2場，敲出3安、另有5分打點，打擊率5成，來台前曾在小聯盟出賽549場、敲出119轟，最高層級到2A，前兩年則是在日本獨立聯盟出賽。

鈦龍表示，經紀人當初建議，既然在美國打沒辦法突破，不如到日本嘗試機會，但在日職沒位置，轉戰獨立聯盟繼續拚，等待機會去更好的地方，「所以我來到了這裡」。

來到台灣，鈦龍感受到球隊、教練、隊友都是張開雙臂歡迎自己，也透過球隊強大的情蒐資料觀察中職投手，先做好功課，無論擔任外野、一壘手或指定打擊，都會全力以赴、做到最好。

味全龍隊新洋砲鈦龍在新莊棒球場迎接首次出賽。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊新洋砲鈦龍在新莊棒球場迎接首次出賽。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將 中職 味全龍

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