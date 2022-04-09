日職／王柏融又繳白卷 開季19支1打擊率0.053

日本職棒火腿隊台將王柏融打擊又繳白卷，今天3打數無安打，開季至今19打數僅敲出1安，打擊率下探到0.053，火腿今天打擊雖有加溫，但換投手出狀況，以5：8輸給樂天隊，吞下2連敗，本季戰績2勝11敗。

王柏融連兩天都在賽前接受總經理、前日本隊監督稻葉篤紀的指導，今天先發第5棒、一壘手，打擊方面沒有發揮，首局涌井秀章敲出雙殺打，接下來3局敲出右外野飛球出局、6局被三振，8局下則換清宮幸太郎代打。

清宮幸太郎代打敲出二壘打，也打回火腿隊第4分，不過先發投手河野龍生僅投3局就丟掉5分，3局上被樂天敲出4支安打中包括2支二壘打，單局失4分，7局登板中繼的宮西尚生也投1局就被敲3安、丟掉3分。

王柏融加上今天3打數未敲安，目前已連續8打數無安打，開季至今出賽8場，19打數1安打，有6次三振。