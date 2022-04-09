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中職／王維中主場開幕戰投幾局？葉總舉大谷翔平為例

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
味全龍隊投手王維中。記者陳正興／攝影
味全龍隊投手王維中。記者陳正興／攝影

「龍王」王維中今天在二軍出賽，先發5局失2分（1責失），味全龍隊一軍總教練葉君璋表示，王維中投球狀況逐漸進步，只要今天投完沒狀況，就確定下一戰是15日天母主場開幕戰登板。

王維中原本預定扛起新球季首戰，但因春訓調整進度較慢，加上出現球速下滑，至今尚未登板，4月4日曾在對台體大的復健賽中投了4局、約60球，第1局球速沒出來，但後續最快來到149公里。

王維中今天在二軍登板，球隊設定是5局、80球，他用75球投滿5局，其中51顆好球，面對統一獅二軍被敲5支安打，另有6次三振、1次四壞。

王維中開局就3連K，2局又三振掉郭阜林，直到3局才首次讓對手因失誤上壘，隨後被鄭鎧文、楊竣翔接連敲安，但無失分下莊，失分出現在5局的亂流，開局先被張翔敲安，隨後又被鄭鎧文敲出二壘打丟掉1分，第2分則是因守備失誤掉的。

對於王維中近期調整狀況，葉君璋表示，都很正常，也有進步，「之前牛棚練投看起來是好的，但還沒百分百好，今天二軍投起來沒問題的話，就確定在主場開幕戰登板。」

龍隊前三戰投手布理悍、鋼龍、郭郁政都投5局以上，葉君璋期待王維中回到一軍也有相同表現，但也舉大谷翔平的初登板為例，「他沒有投滿5局，用球數到了就退場，有時候多投那5球可能就差很多」。

王維中 葉君璋 鄭鎧文

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