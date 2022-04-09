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中職／徐若熙要休2、3個月 葉君璋想建立投手保護計畫

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
徐若熙確定得休2~3個月，目標是強化手部肌肉避免開刀。 聯合報系資料照片
徐若熙確定得休2~3個月，目標是強化手部肌肉避免開刀。 聯合報系資料照片

味全龍隊少年強投徐若熙何時歸隊？總教練葉君璋評估，大概需要2、3個月強化肌肉，去支撐受傷的手肘韌帶，但不會選擇開刀一途。

徐若熙今年春訓在進入實戰階段前出現手肘不適，之後兩度接受檢查，到4月3日確定為韌帶撕裂傷，今天確定會先完全休息幾天後，才開始低強度的投球。

葉總解釋，徐若熙的傷勢可以用加強手肘肌肉的方式，去加強支撐力量，不需要開刀，這樣的狀況很多選手也都遇過，像是田中將大、沙巴西亞，都沒選擇開刀，「不過每個案例都不同，接下來就看他呈現出的情況」。

味全龍隊總教練葉君璋賽前與選手傳接球。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊總教練葉君璋賽前與選手傳接球。記者蘇志畬／攝影

近年高中投手進入中職的高強度賽事，紛紛亮起傷情警報，徐若熙之外，統一獅隊古林睿煬、中信兄弟隊黃恩賜都遇過，各隊也都有不同的保護計畫。

龍隊對於徐若熙當然也有保護計畫，去年常常局數不多就拉下場，甚至也有球迷認為「太過保護」的聲音，葉君璋表示，未來會擬定自己球隊的投手計畫，建立起SOP。

葉君璋解釋，過去對投手都會保護，但球隊剛起步，還是會有需要戰力的時候，「現行的方式就是盡力去做，但沒有完整的步驟、計畫，很多不錯的投手會保護，但就是會有小傷，雖然不用開刀，但就代表計畫還不夠周全」。

葉君璋過去曾在美職教練體系歷練，加上回台執教這幾年，他認為球隊目前的投手保護還是「少了一個東西」，其中包括教育，對於球員的心態、訓練，都會影響他們容不容易受傷，「選進來就是球隊資產，有義務去照顧」。

徐若熙 葉君璋 沙巴西亞

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