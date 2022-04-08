中職／悍將開胡！陽耀勳11局再見安 丘總：選手沒放棄

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
陽耀勳延長11局敲出再見安打，幫助富邦悍將隊拿下本季首勝。圖／富邦悍將隊提供
陽耀勳延長11局敲出再見安打，幫助富邦悍將隊拿下本季首勝。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊的求勝之旅，今天在新莊球場上演峰迴路轉的一戰，前7局遭到完全壓制，8局迸發本季最有殺傷力的攻勢，9局追平，進入延長11局後，由陽耀勳敲出生涯首支再見安打，以7：6擊敗中信兄弟隊，比賽歷時4小時46分鐘才畫下句點。

兄弟由洋投泰迪先發，投7局被敲6安打、失1分，帶著6：1領先退場，原本眼看勝券在握，卻在兄弟牛棚啟動後生變。

悍將隊第8局林益全代打敲安，開啟悍將隊的攻勢之火，張進德、霸帝士、高國麟、申皓瑋接續都是安打，悍將單局5安打、灌回4分，追近到5：6，兄弟投手吳俊偉投0.2局失4分。

兄弟9局下推出李振昌關門，于森旭靠失誤進占得點圈，張進德一棒掃回追平分，賞給李振昌本季第1個救援失敗，兩隊纏鬥到延長11局，陽耀勳敲出再見安打，終於結束這場惡鬥。

「沒有想什麼，專心選自己想要的球。」昨天第1局就因好壞球判決遭到驅逐出場，相隔1天，陽耀勳等到11局才代打登場，一棒扮演英雄，他說：「在新的球隊，第一次敲出再見安打，拿下重要的一勝，滿爽的。」被問到從昨天到現在，是否覺得起伏太大，他笑答：「平常心啊！我做什麼事都很平常心。」

悍將的開季3連敗畫下句點，陽耀勳希望這一勝，帶起悍將的氣勢，「今天贏下來，大家更有自信，氣就來了。」

總教練丘昌榮拿下執掌悍將隊兵符的首勝，肯定選手表現，「選手沒有放棄，一步一步慢慢來，希望這一場勝利可以激勵大家信心，我們還有很多不足，但至少看得出來沒有放棄，希望之後的比賽也要打出後半段的這種感覺。」

陽耀勳 李振昌

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