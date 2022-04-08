中職／胡金龍解凍首場轟追平砲 獅延長賽陳重廷再見安獵猿

轉披統一獅隊戰袍的胡金龍本季首次在一軍出賽，今天對戰樂天桃猿隊前4打數靜悄悄，不過10局下敲出的首安就是一發追平陽春砲，獅隊最終也靠著陳重廷再見安打，以9：8終止猿隊的開季二連勝。

樂天桃猿隊陳冠宇、統一獅隊胡智為今天在澄清湖球場雙雙落難，本季初先發都是4局失5分早早退場，猿隊一度以7：5領先，不料9局下牛棚失火，雙方以7：7打進延長賽。

胡智為本來是4月2日開幕戰先發投手，但比賽因雨延期，今天才迎來初登板，但整場都投得跌跌撞撞，投完4局已用了75球，失5分（4分責失）退場休息，被敲10支安打追平個人生涯最高，另有3次三振、1次四壞。

陳冠宇多撐了一下，雖然在3局遇到亂流，被敲3支安打加上觸身球丟了3分，4局一度回穩，只是5局續投先投出保送，之後被連敲3安，再丟2分，1個出局數都沒抓到就退場，本季首秀4局被敲7支安打，丟掉5分都是責失。

兩隊前5局一陣互毆後，比賽又以5：5回到原點，7局上猿隊梁家榮在2出局後從劉軒荅手中開轟，用一發陽春砲取得領先，也是個人本季首轟，9局上猿隊安打串連加上邱丹高飛犧牲打再添1分。

陳冠宇退場後，王躍霖先撐1.2局無失分，接下來猿隊壓出勝利組，豪勁、陳禹勳各守1局，不料開季以來無失分的牛棚在此時破功，新任終結者朱俊祥丟掉2分，讓比賽進入延長。

10局上換獅隊「火球男」劉予承破功，前兩場中繼無失分的他，開局先被林立敲安，兩出局後林立先盜上二壘，結果劉予承兩次暴投免費奉送猿隊1分。

面對1分落後，10局下胡金龍作為獅隊首名打者，從賴鴻誠手中敲出左外野陽春砲，這是胡金龍相隔653天的安打，更是相隔672天的全壘打。

胡金龍開季因右大腿緊繃從二軍出發，今天才首次晉升，繼2020年6月24日再次在一軍出賽，經歷653天終於「解凍」，前4打數胡金龍都未敲安，還吞下1次三振。

獅隊接下來更靠著保送、安打攻占一、三壘，此時陳重廷敲出關鍵的二壘打，送回再見分。