日職／吳念庭連7場上壘 王柏融2打數繳白券

日本職棒台灣球員今天雙雙先發，西武隊台將吳念庭今天首打席就選到保送上壘，將連續上壘場次推進到7場，而火腿隊的王柏融賽前雖有「BIG BOSS」指導加持，但2打數沒敲安後就被換下場。

火腿監督「BIG BOSS」新庄剛志今天賽前與總經理稻葉篤紀一起觀察球員，也特別指導王柏融打擊，王柏融今天排在先發第5棒、左外野手，不過2局敲出一壘飛球出局、5局敲出左外野飛球出局，在7局下就被代打換下。

火腿今天整隊打擊都很冷，全隊僅敲出4支安打，以0：3敗給樂天隊，吞下本季第10敗；王柏融2打數無安打後，目前連5打數未敲安，本季出現7場僅敲出1安，打擊率下降到0.063，不到1成。

而吳念庭則是在對軟銀隊之戰擔任先發第8棒、一壘手，3局的首打席作為首名打者選到保送上壘，也跑回球隊第一分，卻也是最後一分，西武打擊不振下，以1：8輸給軟銀。

吳念庭後面2個打席在4局、7局，都遭到千賀滉大三振，打擊率下滑到2成11，雖然連2場未敲安，但連續7場比賽都上壘。

軟銀先發投手千賀滉大以7局失1分、7次三振的表現拿下勝投，本季目前出賽3場，防禦率僅0.82；西武高橋光成先發6局失5分（4責失）承擔敗仗。