中職／陳子豪本季首安就是全壘打 談傷勢已無礙

中職中信兄弟陳子豪在開季前不慎因為守備受傷，不過沒休息太久就復出，本季首安就是全壘打，他表示，雖然傷到手當下會擔心，不過最後並沒有太嚴重，現在打擊狀況也不錯。

陳子豪在官辦熱身賽最後一場守備要滑接時，不慎在落地時折到右手傷退，緊急送醫檢查，不過沒有傷到骨頭，只是右手大拇指關節挫傷。陳子豪在4日首度先發出賽，不過4打數沒有敲出安打，還吞下3次三振；直到5日對樂天桃猿時，從黃子鵬手中轟出陽春砲，本季首安就是全壘打。

談到這支全壘打，陳子豪今天接受媒體訪問時表示，「我也不知道為什麼會過（全壘打牆），當下覺得不會過，因為太久沒有打全壘打了，後來過一壘之後才知道是全壘打」。雖然目前教練團還沒有安排陳子豪下場守備，都是擔任指定打擊，不過陳子豪指出，現在手的傷勢已經沒有問題。

在開季前幾天不慎受傷，陳子豪指出，當下確實有擔心，「但是過幾分鐘後就還好，沒有那麼痛，就想說沒有那麼嚴重，稍微折到而已」。因為休息時也都有在練習，他自認現在打擊狀況還不錯，選球、揮棒的感覺都很好。

本季中職6場比賽就出現15支全壘打，其中兄弟包辦6轟，因此比賽用球又引起變「彈」的討論，不過昨天聯盟公布用球送驗的結果，恢復係數0.556在規範數值之內。對此陳子豪認為，「我覺得是大家都習慣了，因為從去年春訓開始到今年都是用這個球練習」。