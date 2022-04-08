中職／兩個讚後已在場上好驚嚇 江國豪拆彈累積成就感

富邦悍將隊投手江國豪去年動刀，今年從牛棚出發，連兩場出賽都有關鍵貢獻穩住戰局，對於新角色還在適應中，昨天把關1分領先，讓樂天桃猿隊中心打線三上三下，也讓他回想起生涯初登板，同樣是1分差，卻搞砸了陳仕朋的勝投。

江國豪去年10月手肘動刀，解決神經壓迫問題，本季以健康之姿重返一軍，前兩場出賽都接在先發投手之後登板，先是4日對戰中信兄弟隊，接手江少慶留下的一、三壘有人局面，面對陳子豪飆K；7日則是面對猿隊打線，江國豪先是1球讓陳俊秀出局，再K掉林泓育、梁家榮，僅用10球抓下3個出局數。

動刀前的出賽定位多是先發，江國豪面對新角色也還在調適中，包括叫到自己的時機，都還一度讓他心驚驚。

回想4日的登板，其實出乎意料，江國豪描述得很生動，「小范（范玉禹）比我早熱身、也熱好了，我想說應該是先換他，怎麼突然叫左邊這個（江國豪），教練比兩個讚、喊暫停，換我上去，真的嚇到。」他笑說，下一秒就趕緊提醒自己，「不行！我要冷靜！我要把少慶的分數守下來。」

昨天則是把關1分領先，江國豪說：「我都多久沒投1分差了，上次應該是我的初登板吧！」他笑說，當天賽前受訪，還跟媒體說最想對決朱育賢，結果竟是在2：1時上場，被朱育賢敲追平安打，搞掉陳仕朋的勝投。

江國豪直率說，投手應該多數都喜歡先發，「一個禮拜準備1場，在旁邊看4、5場比賽，對自己身心靈比較放鬆一點，牛棚每天要戰戰兢兢面對比賽。」他也提到，隊上可以先發的好手太多，加上自己也1年沒在一軍比賽了，從中繼的角色重新熟悉與打者的對戰不是壞事，也在這些不熟悉的任務中累積成就感。