中職／「開心」恩人來開球 林岳平親自接補

統一獅隊今年首場高雄澄清湖球場主場賽事，開球嘉賓背後故事很感人，總教練林岳平特別邀請為他「開心」的主治醫師張仁平開球，林岳平心中除了感謝，也致上最高敬意。

去年底賽季結束後，林岳平考量到第一次更換的心臟瓣膜已到使用年限，於12月二度進行心臟瓣膜置換手術，並且由14年前主刀的醫生張仁平再次率領團隊，歷經十幾個小時的漫長手術，順利成功。

餅總當時除了感謝球團家人的支持外，也特別發文感謝張仁平醫師及高雄長庚醫療團隊的努力，讓他能夠重返球場，勝負一戰與生死一戰都是最好的結果。

本季首次的高雄主場，林岳平早早就透過球團，邀請高雄長庚醫院副院長陳武福及心臟血管胸腔外科主治醫師張仁平到場，擔任賽前儀式的嘉賓，球團更準備了林岳平專屬logo所設計的獎盃，題上「鋼鐵意志」的文字。

林岳平表示：「感謝球隊今天高雄主場首戰，特別邀請張仁平醫師擔任開球嘉賓，對於我而言是充滿意義，並且能擔任開球捕手與他完成開球任務，心中萬分感謝也致上最高敬意。」

賽前林岳平與張仁平在場邊見到面立刻先來個擁抱，氣氛格外感人，林岳平也特別陪張仁平練習開球，並擔任開球捕手一職。