快訊

健保部分負擔5月15調漲！ 看圖秒懂新制「輕症衝大醫院多收800元」

中職／呂彥青傷勢沒問題 還需1場二軍出賽

中央社 / 新北8日電
呂彥青。 聯合報系資料照片
呂彥青。 聯合報系資料照片

中職中信兄弟投手呂彥青昨天在二軍登板實戰，今天就到一軍隨隊，不過呂彥青表示，因為昨天投完手部有一點疲勞，希望再投1場二軍賽事、把球數拉高之後，再準備回到一軍。

去年季中加入兄弟的前阪神虎投手呂彥青，是兄弟的主力先發投手之一，但他因春訓時肩膀不適趕不上開季，經檢查之後並沒有發炎狀況，只是疲勞。呂彥青昨天在二軍首度出賽，用62球投4局，被敲5支安打，沒有出現保送，送出6次三振，僅失掉1分，最快球速144公里。

談到呂彥青的狀況，兄弟總教練林威助今天接受媒體訪問時表示，昨天看他在二軍投球感覺控球沒有太多問題，接下來就看要怎麼調整，何時能回歸一軍還要看狀況，不過比起春訓時腰部有狀況的洋投德保拉，呂彥青有機會比較快回歸。

呂彥青則表示，經過昨天二軍出賽測試，傷勢部分都已經好了，只是因為用球數拉高，手有一點疲勞，因此今天在與投手教練討論時，表達希望還能投1場二軍，下一場在二軍出賽投球數希望拉到至少80顆，如果身體狀況好的話看能否投到100顆球以上。

本季中職有2名有旅日經驗的洋砲，包括統一獅隊的羅薩和富邦悍將的霸帝士，不過呂彥青表示，之前在日職的時候都沒有對過他們2個，雖然跟羅薩當過隊友，但2人也沒有打過招呼，「我在日本遇到洋砲都是塞他們內角球比較多，再用外角去騙他們，之後看能不能用這種感覺來丟丟看。」

呂彥青 中職 阪神虎

延伸閱讀

中職／兩大左投返輪值再等等 兄弟10日先發是3個字土投

中職／按手機算過日子 楊志龍相隔逾900天返一軍

中職／悍將開胡！「鋒總」二軍執教首勝入袋

MLB／二刀流開幕秀 投手大谷4.2局9K、打者翔平繳白卷

相關新聞

中職／相隔653天回一軍 胡金龍與陳鏞基重新連線

胡金龍回來了。今年轉戰統一獅隊的他，雖然開季因為大腿緊繃較晚出發，但今晚在澄清湖球場對上樂天桃猿隊之戰，胡金龍扛起先發第...

中職／兩個讚後已在場上好驚嚇 江國豪拆彈累積成就感

富邦悍將隊投手江國豪去年動刀，今年從牛棚出發，連兩場出賽都有關鍵貢獻穩住戰局，對於新角色還在適應中，昨天把關1分領先，讓...

中職／主場、周末都不是考量 江少慶輪值正常走就好

富邦悍將隊明天推出左投陳仕朋，對戰味全龍隊，禮拜天與統一獅隊一戰也確定交給洋投范米特，未將本土王牌江少慶策略性調往周末，...

中職／按手機算過日子 楊志龍相隔逾900天返一軍

中信兄弟隊今天牛棚迎來新人手，楊志龍相隔近千天升上一軍，連他自己都按手機算過天數，終於迎來這一天，他在賽前心情還沒有太大...

中職／悍將開胡！「鋒總」二軍執教首勝入袋

富邦悍將隊一軍吞下開季3連敗，二軍今天早一步拿下本季首勝，以4：1擊敗中信兄弟隊二軍，也是「鋒哥」陳金鋒擔任二軍總教練後...

日職／BIGBOSS再指導王柏融 稻葉篤紀也加入

日本職棒火腿隊監督「BIGBOSS」新庄剛志日前才親自指導過王柏融，今天對上樂天隊賽前，新庄在球隊自主打擊練習時，又與總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。