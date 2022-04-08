中職／主場、周末都不是考量 江少慶輪值正常走就好

富邦悍將隊明天推出左投陳仕朋，對戰味全龍隊，禮拜天與統一獅隊一戰也確定交給洋投范米特，未將本土王牌江少慶策略性調往周末，讓他休滿6天起跳，總教練丘昌榮指出，主場、周末這些都不會是考量，正常照輪值走，「如果因為這樣調而有狀況，反而不划算。」

江少慶的本季初登板在4日，於新莊主場先發出戰中信兄弟隊，當天開出1萬2100人的滿場票房，為悍將隊帶財逾千萬。

本周賽事從周一打到周日，屆時江少慶已休5天，不無再登板的可能性，但丘昌榮表示無此安排，「還是正常走就好。」

他表示，每一次變動，都會牽涉到後面的安排，目前都是安排先發投手休6天，「還是希望選手輪值是正常的，不要因為這樣調，如果有狀況不划算。」

悍將隊周日一戰確定由范米特先發，下周則僅有3場比賽，要到周四才會迎來單周首戰。