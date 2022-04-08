中職／相隔653天回一軍 胡金龍與陳鏞基重新連線

胡金龍回來了。今年轉戰統一獅隊的他，雖然開季因為大腿緊繃較晚出發，但今晚在澄清湖球場對上樂天桃猿隊之戰，胡金龍扛起先發第5棒、指定打擊，相隔653天回到一軍出賽。

胡金龍在2020年與富邦悍將隊簽下2年複數約，該年6月24日還在一軍出賽，不料隔天陷入通訊軟體發言風波，進入「冷凍期」，直到去年合約走完才在獅隊延續棒球生涯。

胡金龍因右大腿緊繃，教練團擔心勉強在一軍出賽可能造成傷勢，保險起見未將他列入開季一軍名單，而胡金龍本周在二軍已出賽兩場，4打數未敲安，但有1次保送及盜壘成功，主要確認大腿狀況沒問題。

獅隊也將陳鏞基排在先發第6棒、三壘手，過去中華隊的二壘、游擊「金鏞連線」拍檔，兩人雖然離開原有守備位置，但在打序上重新連線。