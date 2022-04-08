快訊

「犧牲自己成全別人」 王浩宇宣布退選市議員

中職／相隔653天回一軍 胡金龍與陳鏞基重新連線

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊胡金龍在春訓進行打擊練習。圖／聯合報系資料照
統一獅隊胡金龍在春訓進行打擊練習。圖／聯合報系資料照

胡金龍回來了。今年轉戰統一獅隊的他，雖然開季因為大腿緊繃較晚出發，但今晚在澄清湖球場對上樂天桃猿隊之戰，胡金龍扛起先發第5棒、指定打擊，相隔653天回到一軍出賽。

胡金龍在2020年與富邦悍將隊簽下2年複數約，該年6月24日還在一軍出賽，不料隔天陷入通訊軟體發言風波，進入「冷凍期」，直到去年合約走完才在獅隊延續棒球生涯。

胡金龍因右大腿緊繃，教練團擔心勉強在一軍出賽可能造成傷勢，保險起見未將他列入開季一軍名單，而胡金龍本周在二軍已出賽兩場，4打數未敲安，但有1次保送及盜壘成功，主要確認大腿狀況沒問題。

獅隊也將陳鏞基排在先發第6棒、三壘手，過去中華隊的二壘、游擊「金鏞連線」拍檔，兩人雖然離開原有守備位置，但在打序上重新連線。

胡金龍 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／50萬已非指標 10人月薪達70萬寫史上開季第一次

中職／林智勝、胡金龍敲長打 邱辰致勝滿貫砲搶戲

中職／統一獅胡金龍熱身賽3打數1安 盼好感覺帶入賽季

中職／猛獅3轟打爆富邦 胡金龍對前東家2支0

相關新聞

中職／相隔653天回一軍 胡金龍與陳鏞基重新連線

胡金龍回來了。今年轉戰統一獅隊的他，雖然開季因為大腿緊繃較晚出發，但今晚在澄清湖球場對上樂天桃猿隊之戰，胡金龍扛起先發第...

中職／按手機算過日子 楊志龍相隔逾900天返一軍

中信兄弟隊今天牛棚迎來新人手，楊志龍相隔近千天升上一軍，連他自己都按手機算過天數，終於迎來這一天，他在賽前心情還沒有太大...

中職／悍將開胡！「鋒總」二軍執教首勝入袋

富邦悍將隊一軍吞下開季3連敗，二軍今天早一步拿下本季首勝，以4：1擊敗中信兄弟隊二軍，也是「鋒哥」陳金鋒擔任二軍總教練後...

日職／BIGBOSS再指導王柏融 稻葉篤紀也加入

日本職棒火腿隊監督「BIGBOSS」新庄剛志日前才親自指導過王柏融，今天對上樂天隊賽前，新庄在球隊自主打擊練習時，又與總...

中職／兩大左投返輪值再等等 兄弟10日先發是3個字土投

中信兄弟隊兩大左投回歸，還要再等等，德保拉、呂彥青本周在二軍的出賽內容都不差，但續留二軍再丟1場的機率高，至於10日對戰...

中職／「最強高中生」來了 陳將双415為兄弟開球

中信兄弟隊公布4月15日開球嘉賓，有「最強高中生」之稱的陳將双，將造訪洲際棒球場，冠軍挺冠軍，球迷也有機會一睹這位籃壇超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。