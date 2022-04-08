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中職／兩大左投返輪值再等等 兄弟10日先發是3個字土投

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊兩大左投回歸，還要再等等，德保拉呂彥青本周在二軍的出賽內容都不差，但續留二軍再丟1場的機率高，至於10日對戰樂天桃猿隊的先發投手是誰？總教練林威助開示：「3個字、本土投手」。

德保拉為兩屆年度MVP，今年原朝開幕戰先發準備，但他在3月中閃到腰，調整趕不上開季，5日才在二軍投開幕戰，對猿隊先發5局只用55球，被敲2安打、無失分。

呂彥青在春訓期間感覺左肩不適，也未趕上開季，昨天於二軍登板，先發4局被敲5安打、失1分，送出6次三振，最快球速144公里。

兩人預計還會再投1場二軍，林威助賽前受訪指出，呂彥青的調整進度比德保拉快一點，預計讓德保拉在二軍再投1場，呂彥青則要看他今天的反饋。

呂彥青已向投手教練表示，昨天投了60幾球已感覺到身體滿疲勞，希望在二軍再丟1場，把球數拉上來，但除了用球數拉高的疲勞外，整體狀況都還算正常。

兄弟明天推出象魔力先發，照順序周日一戰輪到鄭凱文，但林威助給了否定的答案，「應該有其他選擇」，他指出以3個字的本土投手機率較高。

呂彥青 德保拉 林威助

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