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中職／按手機算過日子 楊志龍相隔逾900天返一軍

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
楊志龍。圖／中信兄弟隊提供
楊志龍。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天牛棚迎來新人手，楊志龍相隔近千天升上一軍，連他自己都按手機算過天數，終於迎來這一天，他在賽前心情還沒有太大波動，「可能要到真正下場比賽才會有比較多情緒，提醒自己平常心面對。」

楊志龍前一次在一軍出賽，已是2019年總冠軍賽第4戰，對Lamigo桃猿隊先發4.2局失7分吞敗，距今已905天。他在2020年春訓時右肩不適問題遲遲未解，最終診斷為右肩棘上肌撕裂傷，決定動刀治療，接下來兩年在一軍出賽成績一片空白。

楊志龍。圖／中信兄弟隊提供
楊志龍。圖／中信兄弟隊提供

肩膀傷勢被視為投手絕症，能不能回來，他坦言有過懷疑，尤其在控球上一度找不到解答。他說：「一定會有（懷疑的時候），因為肩膀狀況每天都不一樣，比較困擾是控球，有時肩膀不舒服會用閃躲的姿勢去丟，放球點比較難固定，因為每天肩膀狀況不一樣。」

去年開始恢復出賽後，肩膀反覆發炎，也曾令他心急，兄弟二軍投手教練王建民是肩傷方面的前輩，也給了他很多建議，楊志龍透露，「最主要還是投球機制上的問題，他說盡量縮揮臂的投球姿勢，還有在下肢力量的訓練，對我幫助滿大。」

他笑說，其實自己原本是很樂觀的人，但碰到反覆的挫折，心態上也會有比較負面的時候，重新回到一軍場上的這一刻，他感謝家人的鼓勵、防護員的幫忙，還有球迷的期待，「有球迷還在期待我，我就不能放棄。」

牛棚 中信兄弟 王建民

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