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中職／悍將開胡！「鋒總」二軍執教首勝入袋

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
「鋒哥」陳金鋒拿到擔任二軍總教練後第一場勝利。 聯合報系資料照
「鋒哥」陳金鋒拿到擔任二軍總教練後第一場勝利。 聯合報系資料照

富邦悍將隊一軍吞下開季3連敗，二軍今天早一步拿下本季首勝，以4：1擊敗中信兄弟隊二軍，也是「鋒哥」陳金鋒擔任二軍總教練後的第一場勝利，董子恩、蘇煒智都有雙安、1分打點，表現最為亮眼。

悍將隊二軍賽前處於開季2連敗，今天分數很快入袋，1局下開路先鋒高孝儀敲安，下一棒董子恩補上二壘打，取得1：0領先。

4局下2出局後悍將攻占一、二壘，蘇煒智敲出的左外野飛球帶有1分打點，一壘跑者葉竹軒更是靠著對方回傳失誤，跑回本壘追加1分；5局下王苡丞在一、二壘有人時的安打再添1分。

兄弟直到8局上才靠著張仁瑋敲出的中外野三壘安打，加上林志綱適時一擊，打破鴨蛋。

悍將隊兩名洋投都是今天首次二軍登板，先發投手艾思凱用72球投5局無失分，僅被敲1支安打，不過控球仍不太理想，有4次保送、1次三振；威迪茲用24球中繼1.1局，被敲3支安打丟掉1分。

高孝儀 富邦悍將

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