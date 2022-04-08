日職／BIGBOSS再指導王柏融 稻葉篤紀也加入

日本職棒火腿隊監督「BIGBOSS」新庄剛志日前才親自指導過王柏融，今天對上樂天隊賽前，新庄在球隊自主打擊練習時，又與總經理稻葉篤紀一起指導王柏融。

火腿今天在札幌主場迎戰樂天，場中也出現紅色的「BIGBOSS STAGE」，跟新庄剛志春訓期間觀察選手用的高台十分相似，新庄剛志則是穿著全身粉紅色，在頂端觀察提早來球場練習的球員。

新庄看到一半突然走下高台，直接指導王柏融打擊，一旁的還有稻葉篤紀，稻葉篤紀是前日本國家隊監督，去年才率隊拿下奧運金牌，2017年來台觀察中職球員時，就曾看好王柏融可以到日職發展，這項預言也成真。

新庄剛志在3月31日也曾指導過王柏融，當時提醒王柏融準備打即時的持棒位置應該要向下移動，還以「跟另一半撐傘走路40分鐘」為例，去找到穩定的姿態。

火腿今年開季戰績表現不佳，11場比賽是2勝9敗，王柏融打擊狀況同樣不理想，目前6場出賽、14打數，僅敲出1支安打，打擊率為0.071。