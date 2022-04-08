聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／BIGBOSS再指導王柏融 稻葉篤紀也加入
日本職棒火腿隊監督「BIGBOSS」新庄剛志日前才親自指導過王柏融，今天對上樂天隊賽前，新庄在球隊自主打擊練習時，又與總經理稻葉篤紀一起指導王柏融。
火腿今天在札幌主場迎戰樂天，場中也出現紅色的「BIGBOSS STAGE」，跟新庄剛志春訓期間觀察選手用的高台十分相似，新庄剛志則是穿著全身粉紅色，在頂端觀察提早來球場練習的球員。
新庄看到一半突然走下高台，直接指導王柏融打擊，一旁的還有稻葉篤紀，稻葉篤紀是前日本國家隊監督，去年才率隊拿下奧運金牌，2017年來台觀察中職球員時，就曾看好王柏融可以到日職發展，這項預言也成真。
新庄剛志在3月31日也曾指導過王柏融，當時提醒王柏融準備打即時的持棒位置應該要向下移動，還以「跟另一半撐傘走路40分鐘」為例，去找到穩定的姿態。
火腿今年開季戰績表現不佳，11場比賽是2勝9敗，王柏融打擊狀況同樣不理想，目前6場出賽、14打數，僅敲出1支安打，打擊率為0.071。
【 #日本ハム 】札幌ドームに真っ赤な新ビッグボスステージ出現 ビッグボスは早出特打見守る https://t.co/bVkA3Yj5P7 #北海道日本ハムファイターズ #lovefighters #baseball pic.twitter.com/Vs6dnscqI6— スポーツ報知 プロ野球取材班 (@hochi_baseball) April 8, 2022
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言