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中職／悍將3戰僅得5分 打點圈卡彈老症頭未解

聯合新聞網 / 綜合報導
富邦悍將三戰僅得5分，洋砲霸帝士一人就包辦2分。。 記者陳正興／攝影
富邦悍將三戰僅得5分，洋砲霸帝士一人就包辦2分。。 記者陳正興／攝影

富邦悍將昨日又輸給樂天桃猿，苦吞開季3連敗，也是聯盟唯一未開胡球隊，低迷的得分能力成為關鍵，合計僅攻下5分，讓投手陷入幾乎不能丟分的壓力。

回顧這三場比賽，悍將分別攻下2分、1分與2分，開季三戰只得5分追平隊史前身興農牛在2012年的紀錄，聯盟紀錄則是誠泰陽在2005年寫下的4分。值得一提的是興農年當年在上半季墊底，並在隔年轉賣義大集團；不過誠泰倒是克服開季低迷，在本土三巨投帶領下歷經加賽擊敗興農、在上半季奪冠。

悍將得分會如此低迷，缺乏適時一擊的「老症頭」仍未解，得點圈28個打數只有3支安打，打擊率1成07與聯盟平均2成56差很大。即便團隊有2轟，但都是壘上無人的陽春彈，殺傷力不大。

這5分中新洋砲霸帝士一人就貢獻2分打點，不過12個打數吞了5K，被三振率偏高。熱身賽敲出全隊最多轟的申皓瑋也打回2分，且場場敲安，還算維持手感。只是其他主砲全面熄火，包含林益全、高國麟、高國輝與張進德三人，得點圈累計14打數全掛蛋，成為攻擊斷層。

義大

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