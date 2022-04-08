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中職／陳冠宇再出發 「假貨」過來人陳俊秀：失敗半季是警惕

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
陳冠宇去年下半季表現不理想，隊友陳俊秀也曾有過第一個半季受挫的經驗。 聯合報系資料照
陳冠宇去年下半季表現不理想，隊友陳俊秀也曾有過第一個半季受挫的經驗。 聯合報系資料照

在中職的第一個半季，對樂天桃猿隊投手陳冠宇來說是不太美好的回憶，今年有了完整春訓重新打底，今天將在澄清湖棒球場先發登板，迎接本季首戰。隊友陳俊秀也曾有過第一個半季受挫的經驗，深刻體悟「職棒不是只打1年」，失敗的半季，成為時時警惕自己的最寶貴教科書。

2014年季中選秀獲4隊共同第一指名的陳俊秀，第一年出賽26場、打擊率只有2成47，被球迷嫌是「假貨秀」、「三振秀」，但他很快就在隔年端出重砲本色，繳出打擊率3成35、25轟、118分打點，之後一直都是聯盟頂尖打者。

現在回過頭來看2014年，陳俊秀仍直言是血淋淋的教訓，「到現在，我還是會以那年警惕自己，什麼東西我可以做、什麼東西不能做，自己會持續去想，還是會怕（重演）。」

看去年的陳冠宇，很像看到2014年的自己，因為過往旅外資歷，希望可以盡快幫助球隊、甚至貢獻更多，壓力也在無形之中累積。

陳俊秀說：「球員就是很奇怪，當你一有壓力，越想做好，但結果就是越不好，越不想發生就是越會發生，好像變一個迴圈。」

陳冠宇今天將在澄清湖棒球場先發登板，迎接本季首戰手。 聯合報系資料照 記者侯永全／攝影
陳冠宇今天將在澄清湖棒球場先發登板，迎接本季首戰手。 聯合報系資料照 記者侯永全／攝影

選手難免有低潮，有人在沒人在意的期間默默發生、默默結束，也有人剛好在最敏感時遇到，因此被放大檢視，就像2014年的陳俊秀，以及2021年的陳冠宇。陳俊秀說：「我覺得今年是冠宇新的一年，講真的，打職棒不是只打1年，是要想辦法打久比較重要。」

陳冠宇今年提早向球隊報到，成為參與第一階段春訓的最資深選手，他也展現企圖心，請纓再次爭取先發位置，自辦、官辦熱身賽累積12局出賽無失分，今天將迎接賽季首戰，對手統一獅隊則是推出胡智為登板。

陳俊秀 陳冠宇 樂天桃猿

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