快訊

今年首颱馬勒卡生成 最新路徑曝 強度逼中颱這時最近台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／開季3連敗已平富邦隊史 聯盟紀錄「祖先」有知

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將開季吞三敗，球員在投手丘上，向球迷鞠躬致意。 記者陳正興／攝影
富邦悍將開季吞三敗，球員在投手丘上，向球迷鞠躬致意。 記者陳正興／攝影

富邦悍將隊開季3連敗，已經追平變身悍將後的最慘紀錄，今晚出戰中信兄弟隊還有難關要過，對手推出超強洋投泰迪把關，悍將則因原訂的先發投手郭俊麟跑步扭傷，臨時換成新人李子強登板。

中職最長開季連敗紀錄，悍將隊的「祖先」有知，1995年俊國熊隊以8連敗保有這項難堪紀錄，第2長的7連敗則有3隊共同保有，其中1隊就是1996年興農牛隊，皆為悍將前身。

若僅限「富邦悍將」，富邦集團在2017年入主球隊，此後的開季最長連敗為2019年的3連敗，當年止敗的一戰就是對上兄弟，靠洋投索沙先發8局失2分好投，以7：3擊敗兄弟，這也是索沙在中職生涯的首勝。

悍將昨天輸給樂天桃猿隊後，吞下開季3連敗，持續當全聯盟唯一未開胡球隊，今天由李子強臨危受命扛起先發，若無法幫助球隊止敗，將改寫集團隊史最慘開季。

悍將贏不了，投、打都有責任，團隊防禦率5.19、挨5轟都是5隊最慘，打擊率2成06排名倒數第2，雖還贏過統一獅隊，但分數只有獅隊的一半，目前3戰只打下5分，其他4隊都已達兩位數。

富邦悍將 中職 索沙

延伸閱讀

中職／擋不住陳晨威「連結車」跑壘 悍將吞開季3連敗

中職／索沙初登板給好評 曾豪駒透露未來規劃

中職／郭俊麟腳拉傷來得突然 悍將改推李子強先發

中職／悍將貼圖第二彈 林益全來「坦」了

相關新聞

中職／開季3連敗已平富邦隊史 聯盟紀錄「祖先」有知

富邦悍將隊開季3連敗，已經追平變身悍將後的最慘紀錄，今晚出戰中信兄弟隊還有難關要過，對手推出超強洋投泰迪把關，悍將則因原...

中職／陳冠宇再出發 「假貨」過來人陳俊秀：失敗半季是警惕

在中職的第一個半季，對樂天桃猿隊投手陳冠宇來說是不太美好的回憶，今年有了完整春訓重新打底，今天將在澄清湖棒球場先發登板，...

中職／猿秀「威」力 悍將3連敗

樂天桃猿隊好「威」，昨晚靠著先發投手狂威6局失2分的投球表現，加上陳晨威7局上展現快腿跑回超前分，最終以5：2拿下勝利，...

中職／達陣1000局 王溢正：有年紀了

投了超過1萬6千球，樂天桃猿隊左投王溢正終於完成生涯1000局投球局數里程碑，中職進入第十年資歷的他自嘲：「這代表我有點...

中職／差點撞到邱丹急煞車 陳晨威：滿刺激的

樂天桃猿隊陳晨威埋伏在9棒敲出單場3安「猛打賞」，7局上的跑壘價值連城，適時「煞車」沒撞到前位跑者邱丹，還滑回超前分，幫...

圖輯／中職富邦悍將開季連三敗 樂天桃猿4:2奪勝

中華職棒晚上在新莊棒球場舉行，樂天桃猿終場以4:2奪勝，富邦悍將則是開季連三敗。七上局林立揮出出右外野帶有兩分打點的三壘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。