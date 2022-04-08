中職／開季3連敗已平富邦隊史 聯盟紀錄「祖先」有知

富邦悍將隊開季3連敗，已經追平變身悍將後的最慘紀錄，今晚出戰中信兄弟隊還有難關要過，對手推出超強洋投泰迪把關，悍將則因原訂的先發投手郭俊麟跑步扭傷，臨時換成新人李子強登板。

中職最長開季連敗紀錄，悍將隊的「祖先」有知，1995年俊國熊隊以8連敗保有這項難堪紀錄，第2長的7連敗則有3隊共同保有，其中1隊就是1996年興農牛隊，皆為悍將前身。

若僅限「富邦悍將」，富邦集團在2017年入主球隊，此後的開季最長連敗為2019年的3連敗，當年止敗的一戰就是對上兄弟，靠洋投索沙先發8局失2分好投，以7：3擊敗兄弟，這也是索沙在中職生涯的首勝。

悍將昨天輸給樂天桃猿隊後，吞下開季3連敗，持續當全聯盟唯一未開胡球隊，今天由李子強臨危受命扛起先發，若無法幫助球隊止敗，將改寫集團隊史最慘開季。

悍將贏不了，投、打都有責任，團隊防禦率5.19、挨5轟都是5隊最慘，打擊率2成06排名倒數第2，雖還贏過統一獅隊，但分數只有獅隊的一半，目前3戰只打下5分，其他4隊都已達兩位數。