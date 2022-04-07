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中職／差點撞到邱丹急煞車 陳晨威：滿刺激的

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊陳晨威。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊陳晨威。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊陳晨威埋伏在9棒敲出單場3安「猛打賞」，7局上的跑壘價值連城，適時「煞車」沒撞到前位跑者邱丹，還滑回超前分，幫助猿隊今晚以5：2擊敗富邦悍將隊，回想起那段跑壘，陳晨威自己也說：「滿刺激的。」

前5局打完，悍將隊原本以2：1領先，不料7局上猿隊攻破防線，邱丹、陳晨威連續兩支安打攻占一、二壘，下一棒林立敲出三壘安打，邱丹跑回本壘外，陳晨威也緊隨其後，兩人接連滑回本壘，一口氣逆轉比數。

總教練曾豪駒表示，這個跑壘是比賽的關鍵，士氣也因此提振，不過邱丹在二壘準備跑壘時，應該更靠近三壘一點。

陳晨威則表示，當下看到已經很靠近邱丹，怕碰觸到導致出局，所以速度有減慢，「後來看到他滑壘，我也有慢一拍才滑下去，怕撞到受傷，滿刺激的」。

對於單場敲出3支安打，陳晨威謙稱是運氣好，但也提到因為開季第一場就敲出安打，心情上比較安定一點，「前兩年開季比較慢熱，很久才敲出安打」。

先發投手狂威今天6局被敲7支安打失2分拿下勝投，曾豪駒稱讚壓制力不錯，只是幾顆失投球被掌握到，才會丟掉2分；狂威則說，很高興第一場就可以拿下勝利，會再檢討缺失，下場不再犯。

狂威去年球季前兩場先發都吞敗，合計失11分，他認為去年因來台灣後就遇到疫情停賽，復賽後還有點像在春訓的感覺，調整進度較慢，「今年很早就來了，有完整春訓，比去年準備得更好」。

陳晨威 曾豪駒

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