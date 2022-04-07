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中職／失言「陳鴻文飛刀射向那些死猴子」 網：主播吃炸藥了

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中職／擋不住陳晨威「連結車」跑壘 悍將吞開季3連敗

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊先發投手狂威。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊先發投手狂威。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊就是胡不了，即使今天對戰樂天桃猿隊一度取得2：1領先，但卻在7局上失守，林立的三壘安打一口氣送回2分，陳晨威更因跑太快與邱丹形成「連結車」式跑壘，單局3分逆轉，猿隊以5：2拿下2連勝，悍將隊則吞下開季3連敗。

兩隊先在4局各得1分戰平，5局下悍將靠著申皓瑋二壘打進占得點圈，接著推進上三壘，捕手林琨笙的適時二壘打敲回超前分，悍將隊以2：1領先。

悍將隊的領先在7局上破功，猿隊在1出局後靠著邱丹、陳晨威連續兩支安打攻占一、二壘，下一棒林立把球掃到外野深處，敲回2分打點逆轉比數為4：2，隨後林立也靠著對手失誤回到本壘得分。

林立這一棒邱丹跑回本壘的時間自然足夠，陳晨威更是展現快腿緊隨其後，甚至到本壘前要避免撞上邱丹而減速，形成兩人接連滑回本壘的有趣畫面。

樂天先發投手狂威以6局失2分的表現拿下勝投，被敲7支安打另有4次三振、1次四壞；悍將隊先發投手陳鴻文與勝投擦肩而過，投5局失1分無關勝敗，被敲5支安打，三振、四壞各1。

1局下另有意外插曲，富邦悍將隊陽耀勳在滿球數下放掉高球，結果主審楊崇煇判定為好球三振，陽耀勳甩棒表達抗議，楊崇煇先警告一次，結果陽耀勳邊退場邊碎碎念，成為今年中職第一個被驅逐出場的案例。

樂天桃猿隊林立。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊林立。記者陳正興／攝影

林立 陽耀勳

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