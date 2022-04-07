快訊

中職／失言「陳鴻文飛刀射向那些死猴子」 網：主播吃炸藥了

基本費率4年來首調高 是否「調漲票價」高鐵回應了

日職／張奕後援2局失2分 飆出151公里球速

中央社 / 台北7日電
張奕。 擷圖自推特
張奕。 擷圖自推特

日職歐力士猛牛隊台灣投手張奕今天在對福岡軟銀鷹隊的賽事中登板後援，投2局被敲4支安打，失2分，但飆出151公里球速。樂天金鷲隊宋家豪今天是在二軍登板，投1局失1分。

張奕在7局下、球隊2比5落後時登板，投出保送後被牧原大成敲三壘安打掉1分，接著雖然送出三振，但再被賈西亞爾（Yurisbel Gracial）、中村晃敲安打，失1分。

張奕8局下續投，讓打者擊出飛球出局後，再送出三振形成2出局，接著被甲斐拓也敲安打，再投出保送，不過最後三振掉上林誠知化解危機。

總計張奕用45球投2局，被敲4支安打，投2次保送、3次三振，失掉2分，最快球速達151公里。這場是張奕本季在一軍第2場出賽，目前防禦率4.50。

此戰軟銀在3局下靠著三森大貴轟出陽春全壘打，率先攻下1分；6局上，歐力士的瓦雷拉（BreyvicValera）轟2分砲超前；6局下，軟銀的三森大貴、牧原大成敲安打後，出現2次保送擠回1分，松田宣浩再敲清壘三壘安打，帶有3分打點逆轉；7局下軟銀再得2分，終場就以7比3擊敗歐力士。

另外，樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪今天在二軍登板，是他在二軍第3場調整，在9局上登場，被敲出2支安打失掉1分，但隨即回穩解決2個出局數。終場樂天二軍以1比6不敵讀賣巨人二軍。

張奕 樂天金鷲

延伸閱讀

日職／張奕本季首度登板 中繼2局飆速153公里

日職／明天先發今天先中繼 BIGBOSS奇招連發還是輸

日職／山本由伸秀「五冠王」身手 張奕、吳念庭未出賽

日職／開季一軍台將+1 張奕緊急報到首度參與開幕戰

相關新聞

中職／擋不住陳晨威「連結車」跑壘 悍將吞開季3連敗

富邦悍將隊就是胡不了，即使今天對戰樂天桃猿隊一度取得2：1領先，但卻在7局上失守，林立的三壘安打一口氣送回2分，陳晨威更...

中職／ 失言「陳鴻文飛刀射向那些死猴子」網：主播吃炸藥了

今天中華職棒富邦悍將主場迎戰樂天桃猿隊，有網友開twitch直播，聽到錢定遠主播說了一句，「雖然悍將二連敗了，沒有關係，今天先發陳鴻文，一定會飛刀射向.....那些死猴子身上。」最後「那些死猴子身上」

中職／陽耀勳甩棒抗議好壞球 本季遭驅逐出場第一人

中華職棒今年球季才打到第7場，就出現第一個驅逐出場案例，富邦悍將隊陽耀勳今天在1局下以甩棒方式抗議好壞球，被趕出場，緊急...

中職／不用等下周！比賽用球恢復係數0.556合格

不用等到下周，中華職棒大聯盟今天公布本季比賽用球檢測結果，恢復係數（彈性係數）為0.556，符合去年開始的「加嚴版」規範...

中職／沒想過投到千局 王溢正：代表我有年紀了

投了超過1萬6千球，樂天桃猿隊左投王溢正終於完成生涯1000局投球局數里程碑，他自嘲：「這代表我有點年紀了。」雖然不是以...

中職／索沙初登板給好評 曾豪駒透露未來規劃

索沙回來了。轉戰樂天桃猿隊後，索沙今天在二軍對上中信兄弟隊，先發3局無失分，最快球速來到147公里，總教練曾豪駒透露目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。