日職／張奕後援2局失2分 飆出151公里球速

日職歐力士猛牛隊台灣投手張奕今天在對福岡軟銀鷹隊的賽事中登板後援，投2局被敲4支安打，失2分，但飆出151公里球速。樂天金鷲隊宋家豪今天是在二軍登板，投1局失1分。

張奕在7局下、球隊2比5落後時登板，投出保送後被牧原大成敲三壘安打掉1分，接著雖然送出三振，但再被賈西亞爾（Yurisbel Gracial）、中村晃敲安打，失1分。

張奕8局下續投，讓打者擊出飛球出局後，再送出三振形成2出局，接著被甲斐拓也敲安打，再投出保送，不過最後三振掉上林誠知化解危機。

總計張奕用45球投2局，被敲4支安打，投2次保送、3次三振，失掉2分，最快球速達151公里。這場是張奕本季在一軍第2場出賽，目前防禦率4.50。

此戰軟銀在3局下靠著三森大貴轟出陽春全壘打，率先攻下1分；6局上，歐力士的瓦雷拉（BreyvicValera）轟2分砲超前；6局下，軟銀的三森大貴、牧原大成敲安打後，出現2次保送擠回1分，松田宣浩再敲清壘三壘安打，帶有3分打點逆轉；7局下軟銀再得2分，終場就以7比3擊敗歐力士。

另外，樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪今天在二軍登板，是他在二軍第3場調整，在9局上登場，被敲出2支安打失掉1分，但隨即回穩解決2個出局數。終場樂天二軍以1比6不敵讀賣巨人二軍。