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中職／ 失言「陳鴻文飛刀射向那些死猴子」網：主播吃炸藥了

中職／ 失言「陳鴻文飛刀射向那些死猴子」網：主播吃炸藥了

聯合新聞網 / 綜合報導
錢定遠。 報系資料照
錢定遠。 報系資料照

今天中華職棒富邦悍將主場迎戰樂天桃猿隊，有網友開twitch直播，聽到錢定遠主播說了一句，「雖然悍將二連敗了，沒有關係，今天先發陳鴻文，一定會飛刀射向.....那些死猴子身上。」最後「那些死猴子身上」這話，實際上是關掉麥克風了，仍被網友聽出內容是什麼。有可能是主播還在做賽前測試發話，只是內容被網友擷取，引發熱議，網友都直呼主播晚餐是吃了炸藥。

錢定遠負責富邦悍將主場「MOMO TV」主播，今天也請到潘忠韋來擔任球評。而由於身為悍將屬主播錢定遠的播報，也一向被視友較為偏頗富邦悍將，但這也是他的播報風格之一。

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