中職／沒想過投到千局 王溢正：代表我有年紀了

投了超過1萬6千球，樂天桃猿隊左投王溢正終於完成生涯1000局投球局數里程碑，他自嘲：「這代表我有點年紀了。」雖然不是以熟悉的先發角色達成難免遺憾，但他也繼續朝著新挑戰邁進。

36歲的王溢正是在2013年才從日職橫濱隊返台加入中職，起步原本就晚了些，但生涯前9個球季有7年都投滿100局，也讓他有機會在4月5日登板投完1局後，成為中職史上第15位千局投手。

「沒想過會投到千局。」王溢正說：「當初從日職回來，只是喜歡投球，有排我丟我就丟。」

去年球季投完已達999.1局，王溢正身旁親朋好友都在提醒，今年上場前當然知道會達陣，但站上投手丘後，只想著抓到3個出局數，下來以後隊友恭喜他達成千局，王溢正才想到：「對喔。」

王溢正從去年開始適應中繼角色，今年開季也從同樣位置出發，雖然不是以先發完成千局，他說：「沒辦法，球隊需要我，我就是聽從安排，不一定這個位置永遠是你的，還是要嘗試新的東西，還不錯的體驗。」

相較去年在中繼、先發交錯出賽，王溢正今年固定在中繼，至少更好調整，新球季初登板就是三上三下，他說：「有好的開始，熱身賽的時候就覺得身體有比較聽我的話。」

去年投球表現狀況不佳，王溢正一度萌生退意，但今年重新調整心態，也詢問陳冠宇過去中繼時如何調整，「他告訴我如何把力量拿出來，準備上就靠跳繩運動，另外重訓上也比較強調連動性。」

王溢正過去在日職時也當過中繼，不過他笑說：「那時候還是青春的肉體，拿起球就丟，現在需要更多時間啟動。」轉換角色王溢正還在學習中。