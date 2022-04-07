中職／索沙初登板給好評 曾豪駒透露未來規劃

索沙回來了。轉戰樂天桃猿隊後，索沙今天在二軍對上中信兄弟隊，先發3局無失分，最快球速來到147公里，總教練曾豪駒透露目前不急著拉上索沙，「讓他先慢慢準備」。

索沙去年在富邦悍將隊出賽2場，就因膝傷報銷，之後接受左膝前十字韌帶重建手術，轉穿不同球衣回到中職，自去年3月21日後，睽違382天再亮相，3局投27球中有21顆好球，被敲3支單啊，另有1次三振、無四壞。

曾豪駒表示，索沙今天還沒投到要求的球數就投完3局，下一場登板希望拉到70、80球，但上一軍暫時還沒有時間表，「如果現有的三洋投夠穩定，變動不會太大」。

猿隊目前洋將霸林爵、狂威都安排在先發，豪勁擔任後援，加上本土也有黃子鵬、陳冠宇、曾仁和，先發投手很充裕，還有林子崴、索沙待命，曾豪駒希望先發輪值不需要大調動，「就這7人準備，如果用太多代表成績有落差」。

原本設定在先發的王溢正也被移往長中繼，曾豪駒表示，王溢正去年在中繼有好表現，球隊也欠缺牛棚左投，「現在先發機會比較少，他也能夠理解，目前在中繼對球隊的幫助會大於等待輪值機會」。