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中職／首戰挨2轟 江少慶讚：打者厲害

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊投手江少慶。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊投手江少慶。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊江少慶本季初登板面對中信兄弟隊3.2局失4分退場，單場挨2轟已是去年先發12場的總和，他自認還有地方需要調整，尤其被許基宏敲出的那發全壘打「是打者厲害」。

江少慶去年結束旅美生涯，在季中選秀投入中職，投了半個球季拿下5勝2敗、防禦率2.45，今年第一場吞下敗投，劇本跟去年首戰3局失4分輸給兄弟很像，不過江少慶認為今年狀況比去年好，「球季不只這一場，把心態調整好，準備下一場」。

近期比賽用球恢復係數成為球迷討論焦點，不過江少慶認為聯盟已經送檢，就不需太擔心，主場開幕戰被許基宏轟出那一球，他自認投得不錯，尾勁上飄、位置投得刁鑽，但還是被打出去，當下有些驚訝，他也大方承認，「是打者厲害」。

江少慶認為，中華職棒本來就不容易生存，隊伍數少情況下，投手、打者很快就能互相適應，「就看臨場誰發揮得更好一些。」他也認為各球隊都有打擊特色，兄弟陣容年輕出棒積極、樂天桃猿隊則打者很有經驗。

去年江少慶對兄弟3場，防禦率5.14是所有對戰組合中最高，江少慶看得開，「這只是球季第一場比賽，接下來繼續加油，還有很多場比賽可以改變數據。」至於對樂天防禦率僅0.43，他笑說：「可能剛好風向站在我這邊。」

接下來需要調整的地方，江少慶認為在2好球後的決勝球「位置可以再精確一點」，導致用球數偏多，讓他3.2局就投了93球，「這是接下來要修正的方向，還有變化球可以更漂亮。」

去年季中加盟又遇到疫情停賽，江少慶在準備心態上沒有那麼踏實，但今年有了完整春訓，他說：「有舒服一點。」但根據第一場的成績來看，距離最佳狀況「還是有一點差距」。

江少慶 樂天桃猿 許基宏

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