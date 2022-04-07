中職／不用等下周！比賽用球恢復係數0.556合格
不用等到下周，中華職棒大聯盟今天公布本季比賽用球檢測結果，恢復係數（彈性係數）為0.556，符合去年開始的「加嚴版」規範，跟去年季前送檢結果0.555差距不多。
中職聯盟表示，今年3月中委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，經恆溫恆濕十四日後檢測，檢測報告今天出爐，包括重量、尺寸、縫線、壓縮值等數值都符合國際規範。
聯盟表示，比賽用球恢復係數0.556，同樣在聯盟規範0.540到0.560的範圍之間，聯盟重申，未來仍將不定期將比賽用球送檢，以維持比賽用球的品質穩定。
聯盟在2020年10月的球團代表會議通過，比賽用球恢復係數「加嚴」標準值區間，降低彈力球事件再發生並提升穩定度，範圍區間從2019年前的0.540到0.580縮小至0.540到0.560。
中職去年比賽用球4次檢測結果，依序為0.555、0.551、0.559、0.559，皆符合最新的恢復係數規範0.540到0.560之間。
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