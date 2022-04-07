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中職／郭俊麟腳拉傷來得突然 悍將改推李子強先發

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊郭俊麟。圖／聯合報系資料照
富邦悍將隊郭俊麟。圖／聯合報系資料照

富邦悍將隊明日對中信兄弟隊的先發臨時換人，表訂的郭俊麟因腳輕微拉傷，只好換上李子強頂替，總教練丘昌榮也說：「事情來得有點突然。」

郭俊麟是在2020年季中選秀加盟悍將隊，今年被期望扛起輪值，也是明天先發投手人選，但昨天跑步時感到腳部不適，判斷為輕微拉傷，今天到球場傳接球後，教練團決定換人，丘昌榮說：「他很想投，但我們站在保護立場，讓他跳過一場。」

教練團開會後決定由22歲的李子強頂替明天先發，李子強今年在4月3日對中信兄弟隊時曾登板中繼，1.1局丟掉3分（2分責失），去年球季尾聲則是對統一獅隊繳出先發5局無失分的表現，成為中職史上第16位初登板先發勝投投手。

悍將隊目前一軍洋投只有范米特一人，艾思凱已在二軍出賽，不過控球仍有待修正，威迪茲則預計8日在二軍登板，最快下周可以上一軍，不過丘昌榮也說：「這是理想狀況，還是要看他投完隔天的回報。」

丘昌榮 中信兄弟 郭俊麟

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