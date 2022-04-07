日職／速球滑球都極品 落合博滿點名郭泰源「最難打的投手」

在球員時期曾三次奪下三冠王，並在日後執教中日拿下冠軍的落合博滿，近來在他新開設的youtube頻道「落合博満のオレ流チャンネル」中，點名了曾在西武效力的臺灣好手郭泰源，認為他是碰過的日職球員中，最難對付的一名投手。

根據日本媒體「體育日本」報導，落合博滿認為，比起依靠變化球的選手，具有球速的投手其實更難對付，不過如果能習慣，身體就會本能作出反應。但這都是年輕時候的狀況，隨著年齡增長，技術漸漸衰退，就會發覺難打的投手越來越多。

而談到最難打的投手是誰，落合的答案，就是1985年加盟西武獅的臺灣好手郭泰源。落合指出，郭泰源的快速球和滑球都是一級品，加上斜肩的投球動作，出手時容易覺得球會往自己的頭飛過來。另外郭泰源也是位有趣的球員，基本上只在和主力打者對決時認真投球，如果碰上的是後段打線，就會隨便丟給對方打。

落合在同個節目中，肯定羅德將球速飆破160公里的佐佐木朗希培育得很好，並認為和佐佐木同年的奧川恭伸也是位好投手，若是兩人之中只能選一個，會讓他感到相當猶豫，覺得兩位不同類型的投手他都想要。而當年他執教中日選秀時，自己是看好田中將大，但因為球團高層命令的關係，只好忍痛放棄這位投手大物，改選名古屋在地出身野手堂上直倫，不然在正常考量下，一定是認為田中比較優秀。