日職／阪神吞最速10敗球迷怒了 觀眾席開打還有人掛彩送醫

日職阪神虎在6日的比賽中，以1比6敗給作客的橫濱DeNA灣星隊，不只開季至今僅拿下1勝10敗的慘澹成績，還達成央聯史上最快達成10敗的紀錄。糟糕的表現更引起阪神球迷的不滿，使得球場內發生暴力事件，驚動警方與醫護必須到場支援。

根據日本媒體「ディリースポーツ」報導，阪神虎在前八局時，靠著先發投手伊藤將司的好投，都還以1比0領先橫濱DeNA灣星隊。然而九上卻在保送、短打後，被牧秀悟敲出適時安打得分，不只錯過了完封的機會，還把戰線逼進延長賽。

阪神虎輸球造成現場觀眾產生爭執，還有人掛彩送醫急救。圖擷取自 twitter

雙方僵持到12局上時，阪神後援投手齋藤友貴哉遭到橫濱打線狙擊，接替的桐敷拓馬也沒能踩住煞車，兩人一口氣失掉5分責失。12下阪神依舊進攻無力，就以這5分的差距落敗。由於阪神僅在11場比賽內，就苦吞10場敗仗，寫下了中央聯盟史上最快吞下10敗的紀錄。

阪神糟糕的表現，更引起球迷們的不滿。在12局阪神進攻時，有球迷集體打開手機的照明功能，試圖干擾比賽，因此遭到現場人員的關切。右外野觀眾席更傳出有球迷上演全武行，造成一人受傷被搬上救護車的狀況，警方也不得不到場維持秩序。顯然對球迷來說，阪神虎的難堪表現，已經引發了相當程度的不滿。