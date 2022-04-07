中職／悍將貼圖第二彈 林益全來「坦」了
富邦悍將隊連2年與LINE合作官方貼圖，今天推出「富邦悍將官方日常貼圖第二彈」，球迷的流行用語也都列入，林益全喊出「我坦」，捕手林琨笙也有「我看你是不懂喔」的名言出現。
悍將貼圖第二彈由總教練丘昌榮「哥就是暖」、二軍總教練陳金鋒「態度」領銜，，合計40位悍將教練、球員，一共40張靜態貼圖，即日起開放球迷付費下載。
球員一部分是以聊天室中實用用語呈現，例如江少慶大秀肌肉「加油、再練一下」、林哲瑄「兜蝦哩」、蔣智賢「蔣蔣蔣恭喜！」、郭俊麟「歐嗨呦」、申皓瑋「笑死」、王勝偉「讚的啦！」、詹智堯「啾咪」等。
還有包括球員特色及時下流行語的林益全「我坦」、林琨笙「我看你是不懂喔」、陳真「祝你美夢陳真」、葉竹軒「謝謝大家」、陽耀勳「你是我的小勳肝」等，讓悍將們替你發聲。
富邦悍將去年與LINE合作推出兩款官方貼圖，包括悍將教練球員版及「Fubon Angels」兩款貼圖都相當受到球迷喜愛，推出後都曾攻佔下載排行榜第一名。
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