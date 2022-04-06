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中職／人潮帶錢潮！悍將開幕戰滿座 營收破千萬

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊在4月4日的本季主場開幕戰，吸引了12100名球迷進場。圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將隊在4月4日的本季主場開幕戰，吸引了12100名球迷進場。圖／富邦悍將球團提供

富邦悍將隊在4月4日的本季主場開幕戰對上中信兄弟隊，吸引了12100名球迷進場，成為今年第一場滿場賽事，悍將球團今天也公布當日營收逾千萬。

根據球團表示，當天票房數字超過500萬元，而悍將球團年度新品與鋼彈系列聯名商品也引起球迷搶購，當日商品營業額含網購通路將近250萬。

另外當日人潮球場各餐飲櫃位均湧現排隊人潮，包含新增的起家雞、本願豆花、BB拌等店家均熱銷一空，PIZZA ROCK更是備料全部完售供不應求。悍將球團與起家雞聯名合作的滿悍席，預售票也早在一週前就幾近完售。

球隊今年度創建的官方Twitch頻道，提供免費賽事直播服務，當日最高同時近2萬人在線觀看，也紛紛引起球迷訂閱追蹤，球團希望球迷們能以實際行動支持悍將官方頻道，球隊未來也會提供更多抽獎、互動機制回饋給訂閱用戶。

富邦悍將 中信兄弟

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