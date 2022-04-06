日職／普通飛球變再見安 火腿第2勝來得突然

日本職棒火腿隊本季第2勝來得突然，9局下宇佐見真吾敲出左外野飛球，羅德外野手高部瑛斗疑似判斷失誤，讓球在界內落地，三壘跑者輕鬆跑回再見分，火腿隊以3：2拿下開季11場比賽以來的第2勝，終止4連敗。

火腿今天靠著野村佑希的陽春砲在3局下先馳得點，4局下則換清宮幸太郎轟出陽春砲，取得2：0領先；清宮昨天在關鍵時刻等球不揮棒，才被監督新庄剛志念了一頓，今天就有長打演出。

不過火腿隊先發投手加藤貴之投到7局上丟掉2分，讓比賽重新回到原點，雙方以2：2進入第9局。

9局下火腿靠著觸身球、安打，無人出局攻佔一、三壘，宇佐見真吾敲出左外野靠近邊線的飛球，羅德外野手高部瑛斗繞到界外等球，沒想到球在界內落地，形成離奇的再見安打。

敲出安打的宇佐見真吾自己都難以置信，還頻頻跟隊友討論，而高部瑛斗退場時，一堆隊友圍繞在身邊鼓勵他，但他走到休息區後仍忍不住掩面哭泣。