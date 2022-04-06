日職／「你們監督是垃圾」 火腿外野手護BigBoss霸氣回嗆
火腿今年開季打出隊史最慘烈的1勝9敗，就連陣中外野手今川優馬日前在推特分享自己開轟的喜訊，下方也遭酸民惡意留言：「你們監督是垃圾」，今川優馬則直接霸氣回嗆該名網友。
今川優馬於3日打出首轟，隔天，他在個人推特分享這個好消息，並期許自己能打出帶領球隊獲勝的關鍵一擊，不過卻遭酸民留言：「你們監督是垃圾，贏不了球笑死，好可憐笑死。」
今川優馬發現這則惡意留言後親自回覆：「打球的不是監督，是我們選手們，所以這是我們的責任。」目前這則留言已被刪除，但已有日本媒體截圖存證。
日本火腿開季先是苦吞5連敗，好不容易止敗後近期又是一波4連敗，開季至今1勝9敗，外界對新庄剛志的批評聲浪加大，球迷進場意願也變得低落，昨天進札幌巨蛋看球的觀眾剩下9133人，不到1萬人。
なんていい選手なんだ（ ; ; ）#日ハム #新庄剛志 #今川優馬 pic.twitter.com/nmQs82U2vZ— 公ファイターズ（no war） (@TexPvrdkf01ARFW) April 5, 2022
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