快訊

清明放假之必要？專家：應改為彈性放假

台灣獼猴「連結公雞」牠屁毛被拔光亡 專家曝「猴子騎鹿片」點出1關鍵

日職／「你們監督是垃圾」 火腿外野手護BigBoss霸氣回嗆

聯合新聞網 / 綜合報導
火腿隊外野手今川優馬在推特反擊酸民。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團
火腿隊外野手今川優馬在推特反擊酸民。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

火腿今年開季打出隊史最慘烈的1勝9敗，就連陣中外野手今川優馬日前在推特分享自己開轟的喜訊，下方也遭酸民惡意留言：「你們監督是垃圾」，今川優馬則直接霸氣回嗆該名網友。

今川優馬於3日打出首轟，隔天，他在個人推特分享這個好消息，並期許自己能打出帶領球隊獲勝的關鍵一擊，不過卻遭酸民留言：「你們監督是垃圾，贏不了球笑死，好可憐笑死。」

今川優馬發現這則惡意留言後親自回覆：「打球的不是監督，是我們選手們，所以這是我們的責任。」目前這則留言已被刪除，但已有日本媒體截圖存證。

日本火腿開季先是苦吞5連敗，好不容易止敗後近期又是一波4連敗，開季至今1勝9敗，外界對新庄剛志的批評聲浪加大，球迷進場意願也變得低落，昨天進札幌巨蛋看球的觀眾剩下9133人，不到1萬人。

相關新聞

中職／比賽用球季前檢測尚未出爐 聯盟：最晚下周

中華職棒今年開季前6場就敲出15轟，是去年同期的3倍，比賽用球的恢復係數（COR）再次成為球迷討論焦點，不過季前送驗的結...

中職／布雷克二軍初登板被打爆 3.1局掉7分

統一獅隊開季先發全本土應戰，布雷克被寄望最快補起洋將戰力，卻在今天二軍初登板被味全龍隊打爆，投3.1局丟掉7分（6分責失...

日職／0好3壞要清宮出棒卻站著看 新庄剛志無奈跺腳掩面

北海道日本火腿鬥士昨以0：2完封敗給千葉羅德海洋，創下隊史最慘的開季1勝9敗。昨役7局下滿壘大好時機，清宮幸太郎打擊沒有好球3壞球的情況下，「Big Boss」新庄剛志下達攻擊的指令，清宮卻直接放掉這顆接近紅中的直球，新庄剛志當下也扼腕地拍腿、跺腳、掩面表示無奈。

日職／陳偉殷先發3局無失分 二軍監督認為還沒到最好

阪神隊台灣左投陳偉殷今天對社會人球隊先發3局無失分，2場復健賽總計5局無失分，不過二軍監督平田勝男認為，他還沒回到原本的...

日職／王彥程二軍5局失1分 本季初登板留好印象

樂天隊育成台將王彥程本季在二軍首次先發，今天面對巨人二軍5局僅失1分，不過球隊以3：7落敗，王彥程最終無關勝敗。

日職／選球眼發功 吳念庭連6場上壘

日本職棒西武獅隊今天以2：7敗給樂天隊，台灣野手吳念庭前一場敲出本季首轟，今天則靠著選球眼獲得保送，連續6場上壘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。