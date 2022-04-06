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日職／0好3壞要清宮出棒卻站著看 新庄剛志無奈跺腳掩面

聯合新聞網 / 綜合報導
新庄剛志無奈掩面。 圖擷自影片
新庄剛志無奈掩面。 圖擷自影片

北海道日本火腿鬥士昨以0：2完封敗給千葉羅德海洋，創下隊史最慘的開季1勝9敗。昨役7局下滿壘大好時機，清宮幸太郎打擊沒有好球3壞球的情況下，「Big Boss」新庄剛志下達攻擊的指令，清宮卻直接放掉這顆接近紅中的直球，新庄剛志當下也扼腕地拍腿、跺腳、掩面表示無奈。

火腿開季至今吞下1勝9敗，穩坐洋聯墊底。戰績如此低迷的主因應是團隊打擊不振，10場比賽下來，火腿隊投手群平均每場失4.2分，成績不算太差，但打擊方面場均只得1.9分，要贏球的確非常困難。

昨天火腿再度掛9顆鴨蛋，其中7局上一人出局滿壘的情況下清宮幸太郎上場代打，打者球數絕對領先0好3壞的情況下，新庄剛志指示下一顆球進行攻擊，清宮卻眼巴巴地望著這顆近乎紅中的速球進壘。

鏡頭帶到人在休息區的新庄剛志扼腕地拍了大腿3下、跺了跺左腳，接著左手摸摸帽子、「看不下去」地掩面，肢體語言透露出無奈。

清宮幸太郎接下來再放過一顆好球，滿球數後出棒打成捕手上方的「鳥飛」，未能進帳分數，最後火腿就以0：2輸球。

據日本媒體報導，新庄剛志在清宮下場時馬上訓誡他：「我是相信你，才會下達出棒的指令，要果斷去攻擊。你繼續等，火就滅了，要攻擊就全力攻擊，不是看一看才打，看一看再打就不一樣了。」新庄剛志也表示，若是自己站在打擊區，碰上150公里的偏高壞球也會選擇出棒，因為如果能在這種狀況揮擊出去，就可將自己的能力提升到另一個層級。

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