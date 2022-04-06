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日職／選球眼發功 吳念庭連6場上壘

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
旅日西武獅隊的吳念庭，此戰靠著選球眼獲得保送，連續6場上壘。 截圖自推特影片
旅日西武獅隊的吳念庭，此戰靠著選球眼獲得保送，連續6場上壘。 截圖自推特影片

日本職棒西武獅隊今天以2：7敗給樂天隊，台灣野手吳念庭前一場敲出本季首轟，今天則靠著選球眼獲得保送，連續6場上壘。

吳念庭擔任先發第5棒、三壘手，前三打席作為該局首名打者，2局上遭三振，5局敲出右外野飛球出局，7局選到保送上壘，9局一、二壘有人1出局時，敲出滾地出局，未能進帳打點。

吳念庭總計3打數無安打，打擊率下滑到2成35，不過從3月30日對火腿隊開始，已經連續6場上壘，期間敲出4支安打，包括昨天9局代打敲出的本季首轟。

樂天隊今天1局下就靠著保送、安打串連得到3分，西武隊雖然在5局上靠著外崎修汰、岸潤一郎兩發陽春砲追近到1分落後，不過5局下樂天隊西川遙輝回敬陽春砲，7局下又靠著島内宏明的清壘二壘打拉開差距。

樂天隊先發投手岸孝之投7局用102球，雖被敲4支安打中有2轟，但也僅失2分，拿下勝投；西武隊松本航先發5局同樣被敲4安，但丟掉4分，承擔敗投。

樂天 西武獅

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