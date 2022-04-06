日職／陳偉殷先發3局無失分 二軍監督認為還沒到最好

阪神隊台灣左投陳偉殷今天對社會人球隊先發3局無失分，2場復健賽總計5局無失分，不過二軍監督平田勝男認為，他還沒回到原本的狀態，還需要再多投幾場確認。

陳偉殷因去年左肩傷勢，今年開季進度延後，到3月30日才首次實戰登板，在二軍投2局無失分，今天再先發，局數拉長到3局，僅被敲2支安打，2場復健賽5局，防禦率仍是0。

不過平田勝男認為，陳偉殷真正狀態好的時候，球速跟角度都很犀利，目前看來還沒回到最佳狀態，「他本人也覺得，還需要再多投幾場調整。」

與陳偉殷同場登板還有去年原本要加盟中職樂天桃猿隊的威克神（Aaron Wilkerson），後援5局同樣無失分，被敲3支安打，投出3次三振，最快球速147公里。